Festa della Repubblica Che senso ha? In tempi oscuri governati da farabutti tutti i giorni ci vorrebbe un Masaniello…che 400 anni fa si ribellò ai dazi e ai soprusi

In un’Italia che celebra la Festa della Repubblica, i pensieri corrono a Vasco Rossi, il cantautore che incarna la ribellione e la speranza. Con il suo Gran Tour, da Torino a Napoli, ci invita a riflettere su una società in crisi, dove la musica diventa l’inno di un'intera generazione. I biglietti esauriti dimostrano quanto sia forte il desiderio di libertà: “Voglio una vita spericolata” non è solo un verso, ma un’aspirazione collettiva.

Da Torino parte il Gran Tour di Vasco Rossi contro la guerra e i farabutti che governano il mondo: Firenze, Bologna, Napoli.biglietti esauriti da un anno per ascoltare l'inno di una intera generazione, Voglio una vita spericolata, la voglio piena di guai. Per i guai basta Napoli, croce e delizia.

