Festa della Repubblica Barbara Pezzini | Invita a riflettere sull’Italia di oggi

In occasione della Festa della Repubblica, Barbara Pezzini ci invita a una riflessione profonda sull'identità italiana contemporanea. In un'epoca in cui la partecipazione civile è più cruciale che mai, il suo appello ci ricorda l'importanza di essere cittadini attivi e consapevoli. Questo è il momento ideale per riscoprire i valori costituzionali e il nostro ruolo nella società. Non perdiamo l’occasione di costruire un’Italia migliore!

“La Festa della Repubblica pone molti spunti di riflessione sull’Italia di oggi e sul nostro modo di essere cittadini”. Così la costituzionalista Barbara Pezzini, professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università di Bergamo e socia dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, invita ad approfondire il senso di questa importante festività nazionale. Ogni anno, in Italia, il 2 Giugno si celebra la nascita della Repubblica e si ricorda il referendum istituzionale che nel 1946 chiamò gli italiani a scegliere tra la monarchia e la repubblica, con la vittoria di quest’ultima. Parallelamente, si tennero le elezioni per l’Assemblea Costituente, incaricata di redigere la Costituzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festa della Repubblica, Barbara Pezzini: “Invita a riflettere sull’Italia di oggi”

