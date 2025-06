Festa della Repubblica | anche a Brindisi consegnate le onorificenze

La Festa della Repubblica brilla a Brindisi, dove 14 protagonisti della comunità hanno ricevuto onorificenze per il loro contributo straordinario. In un periodo in cui il senso di appartenenza e riconoscimento collettivo è più forte che mai, queste celebrazioni ricordano l'importanza di valorizzare chi lavora per il bene comune. Un'occasione per riflettere su quanto ognuno di noi possa fare per la propria comunità!

BRINDISI - Civili e militari, commendatori e cavalieri. Sono 14 gli insigniti oggi (2 giugno 2025) a Brindisi, in occasione della Festa della Repubblica. Le celebrazioni si sono svolte in piazza Santa Teresa e le onorificenze sono state consegnate dal prefetto Luigi Carnevale. Tra gli insigniti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Festa della Repubblica: anche a Brindisi consegnate le onorificenze

