Festa della Repubblica al Monumento ai Caduti la Prefetta | La Costituzione in eterno movimento

Oggi, 2 giugno 2025, Caserta ha celebrato il 79° Anniversario della Festa della Repubblica al Monumento ai Caduti, un evento che non solo onora il passato, ma richiama anche l'importanza della Costituzione come faro di democrazia. La presenza di autorità civili e militari sottolinea un trend globale: il risveglio dei valori democratici in un mondo sempre più complesso. Un momento per riflettere: la libertà è un impegno quotidiano!

Si è svolta oggi, 2 giugno 2025, presso il "Monumento ai Caduti" della città di Caserta, la cerimonia organizzata dalla Prefettura con la Brigata "Garibaldi" per celebrare il 79° Anniversario della "Festa della Repubblica", alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, dei sindaci e.

