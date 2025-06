Festa della Repubblica a Terni da Eros Brega a Stefano Lupi | chi sono gli insigniti e perché

Oggi, Terni ha tributato un omaggio speciale alla Festa della Repubblica, onorando personalità come Eros Brega e Stefano Lupi. Ma chi sono questi insigniti? Rappresentano l’impegno civico e sociale che caratterizza il nostro Paese, una celebrazione non solo del passato ma anche delle sfide attuali che la Repubblica affronta. Un momento per riflettere sull’importanza della partecipazione attiva, in un'epoca in cui il senso di comunità è più vitale che mai.

La prefettura di Terni ha celebrato, questa mattina – 2 giugno - la festa della Repubblica, per ricordare l’esito del referendum istituzionale con cui nel 1946 la volontà popolare sancì la nascita della Repubblica Italiana. La cerimonia è iniziata a piazza Briccialdi dove è stato effettuato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Festa della Repubblica a Terni, da Eros Brega a Stefano Lupi: chi sono gli insigniti e perché

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Terni. Tutte le iniziative di lunedì 2 giugno; Festa della Repubblica, ricco programma per il 2 giugno e tutti gli insigniti: ecco chi sono; Terni, in Prefettura la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. Ecco tutti i nomi; 2 giugno, Terni celebra la Repubblica. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festa della Repubblica a Terni, consegnate onorificenze anche a Nini, Lupi e Brega

Lo riporta umbria24.it: Lunedì mattina in piazza Tacito a Terni il passaggio in rassegna, da parte del Prefetto Antonietta Orlando, del Picchetto, delle Rappresentanze, dei Labari e dei Gonfaloni.Presente il Picchetto misto ...

Celebrata a Terni la festa della Repubblica

Da msn.com: La Prefettura di Terni ha celebrato la Festa della Repubblica. La cerimonia è iniziata a Piazza Briccialdi con l'alzabandiera e la deposizione delle corone d'alloro presso il monumento ai caduti. (ANS ...

Festa della Repubblica 2025, onorificenze per 27 umbri: c’è anche Bianca Maria Tagliaferri

Secondo assisinews.it: Festa della Repubblica 2025, onorificenze per 27 umbri: c'è anche Bianca Maria Tagliaferri. L'elenco con i nomi per per Perugia e Terni ...