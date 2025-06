Festa della Repubblica a Salerno le foto dell' evento e i premiati

Festa della Repubblica a Salerno: un evento che celebra non solo la storia del nostro Paese, ma anche il futuro delle nuove generazioni. Al Parco del Mercatello, il 79° anniversario ha visto premiati cittadini meritevoli, simbolo di un'Italia che continua a prosperare grazie all'impegno collettivo. In un’era in cui la partecipazione attiva è fondamentale, momenti come questi risvegliano in tutti noi il senso di comunità. Scopri le immagini e lasciati ispirare!

Come di consueto, si è tenuta questa mattina, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica, la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura. La location è quella del “Parco del Mercatello”, che ha accolto giovani e famiglie, per renderli testimoni attivi della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Festa della Repubblica a Salerno, le foto dell'evento e i premiati

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Ne parlano su altre fonti

Festa del 2 Giugno, la cerimonia al Parco Mercatello: ecco chi riceverà le onoreficenze; Salerno celebra il 79° anniversario della Repubblica: cerimonia al Parco del Mercatello con studenti, musica e onorificenze; Festa della Repubblica, la consegna delle onorificenze: le foto; 79° anniversario della nascita della Repubblica: la celebrazione il 2 giugno al Parco del Mercatello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A Salerno la Festa della Repubblica: Onorificenza al Merito per 43 salernitani

Secondo infocilento.it: Il Prefetto Esposito ha sottolineato il valore fondante del rispetto come principio cardine della Repubblica e della Costituzione: “Il rispetto è la base su cui si è costruita la nostra Repubblica" ...

A Salerno la festa della Repubblica: onorificenza al merito per 43 cittadini salernitani

Segnala infocilento.it: Al centro delle celebrazioni ci saranno gli studenti delle scuole della Città di Salerno e i ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti ...

FOTO - 2 giugno - Festa della Repubblica

Scrive informazione.it: Minuto, 40 secondi di lettura Le Celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Italiana La Prefettura di Avellino celebra il 79° anniversario della Festa della Repubblica con una serie di iniz ...