Festa della Repubblica a Reggio il messaggio di Falcomatà | L' Italia ripudia la guerra

In occasione della Festa della Repubblica a Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà ha ribadito un messaggio fondamentale: "L'Italia ripudia la guerra". Questo principio, scolpito nell'articolo 11 della Costituzione, ci ricorda l'importanza della pace in un mondo sempre più turbolento. Imparare a memoria queste parole potrebbe diventare un gesto potente, un mantra quotidiano per costruire un futuro di dialogo e rispetto tra i popoli. È tempo di riflettere su cosa significa realmente essere italiani.

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Così recita l'articolo 11 della nostra bella Costituzione. Dovremmo tutti impararlo a memoria e recitarlo ogni mattina come fosse una preghiera.

