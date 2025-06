Festa della Repubblica a Reggio Emilia L’omaggio delle Ferrovie | Mediopadana in veste tricolore

Il 2 giugno 2025, Reggio Emilia si illumina di tricolore! La stazione Mediopadana, con le sue iconiche vele di Calatrava, celebra la Festa della Repubblica con un omaggio straordinario. Questo gesto non solo onora il luogo di nascita del vessillo nazionale, ma riflette anche un crescente trend di valorizzazione delle infrastrutture come simboli di identità e orgoglio. Scopri l’emozione di una città che celebra le sue radici in grande stile!

Reggio Emilia, 2 giugno 2025 – Una stazione Mediopadana vestita col tricolore. Da ieri sera fino all’alba di oggi le vele di Calatrava sono diventate un’enorme bandiera. È l’omaggio di Ferrovie dello Stato alla città dov’è nato il vessillo nazionale in occasione della festa della Repubblica. Un impatto scenografico realizzato attraverso un innovativo impianto di videoproiezione proiettato sulle facciate (sia quella all’ingresso principale sia quella che dà sull’autostrada) già sperimentato l’anno scorso per la prima volta. Il programma. Oggi ricorre il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della Repubblica a Reggio Emilia. L’omaggio delle Ferrovie: Mediopadana in veste tricolore

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Approfondimenti da altre fonti

Festa Della Repubblica – 2 Giugno 2025 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio nell'Emilia; Dalla collina alla Bassa: la provincia di Reggio Emilia celebra la Festa della Repubblica; Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni a Reggio Emilia e provincia. VIDEO; Festa della Repubblica a Casa Cervi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni a Reggio Emilia e provincia. VIDEO

Lo riporta reggionline.com: REGGIO EMILIA – La Repubblica compie 79 anni e come da tradizione sono diversi gli appuntamenti in città e in provincia per celebrare la Festa nazionale, che a Roma vedrà sfilare le forze armate e le ...

Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni e i nomi delle onoreficienze

Da msn.com: Reggio Emilia Sarà una mattinata ricca di significato quella di lunedì 2 giugno a Reggio Emilia, per il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il programma ufficiale prenderà il via ...

La festa della Repubblica. Onorificenze del prefetto per 5 reggiani meritevoli

Lo riporta msn.com: In occasione della festa della Repubblica di lunedì, il prefetto Maria Rita Cocciufa consegnerà quattro onorificenze al merito a cittadini che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e ...