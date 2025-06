Festa della Repubblica a Reggio consegnate in piazza Italia le onorificenze | ecco tutti i nomi

La Festa della Repubblica a Reggio Calabria ha brillato di emozioni e orgoglio, con il tricolore a sventolare e le note dell'inno di Mameli a risuonare. In Piazza Italia, sono state consegnate onorificenze a chi ha contribuito al bene della comunitĂ , un gesto che celebra l'impegno civico e rinnova la passione per il nostro Paese. Un richiamo forte all'importanza della partecipazione: insieme, possiamo costruire un futuro migliore!

Una bella giornata quasi estiva, il tricolore issato sul pennone in via Marina, le note dell'inno di Mameli hanno fatto da corollario alle celebrazioni, promosse dalla prefettura di Reggio Calabria per il 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Il cerimoniale della festa del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Festa della Repubblica a Reggio, consegnate in piazza Italia le onorificenze: ecco tutti i nomi

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni a Reggio Emilia e provincia. VIDEO; Festa Della Repubblica – 2 Giugno 2025 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio nell'Emilia; Dalla collina alla Bassa: la provincia di Reggio Emilia celebra la Festa della Repubblica; Festa della Repubblica a Reggio Emilia. L’omaggio delle Ferrovie: Mediopadana in veste tricolore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Festa della Repubblica, Reggio celebra il 2 giugno con una giornata di memoria e musica

Si legge su citynow.it: Cerimonie istituzionali e musica in Piazza Italia per la Festa della Repubblica a Reggio Calabria: il programma completo ...

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Secondo rainews.it: Cerimonie in tutta Italia, a Roma la deposizione della corona d'alloro e la parata, a Catanzaro alla Caserma "Pepe-Bettoja" la lettura del messaggio di Mattarella, presente la sottosegretaria Ferro. I ...

Festa della Repubblica a Reggio Emilia. L’omaggio delle Ferrovie: Mediopadana in veste tricolore

Scrive msn.com: La stazione illuminata coi colori della bandiera grazie a un innovativo impianto di videoproiezione. Il programma delle celebrazioni in città e provincia: il Prefetto consegnerà cinque onorificenze ...