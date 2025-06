Festa della Repubblica a Pisa La mobilitazione della città

Pisa celebra la Festa della Repubblica con una mobilitazione che trasforma Piazza dei Miracoli in un mare di tricolore! Oggi, 2 giugno 2025, la città rende omaggio ai valori di unità e libertà con cerimonie emozionanti, dall'alzabandiera all'inno nazionale. Un momento di riflessione e festa che si inserisce nel trend crescente di riappropriazione delle tradizioni nazionali. Non perdere l'occasione di vivere la storia dal vivo!

Pisa, 2 giugno 2025 – Piazza dei Miracoli si tinge di tricolore per la Festa della Repubblica che vede questa mattina il via alle celebrazioni dalle 10 in Piazza Duomo, con schieramento del picchetto interforze e cerimonia dell’alzabandiera. Seguiranno l’esecuzione dell’inno mazionale, il messaggio del presidente Mattarella e l’intervento del prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro che consgnerà le onorificenze. A concludere il momento ufficiale seguirà l’inno d’Europa mentre alle 18.30 in Logge di Banchi ci sarà il concerto della Filarmonica Pisana. Vecchiano invece celebra questa sera alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della Repubblica a Pisa. La mobilitazione della città

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della Repubblica a Pisa. La mobilitazione della città; Pisa. 2 giugno, nessuna celebrazione per una Repubblica militarista!; 1e 2 giugno due giornate di lotta contro la guerra in corso: la biciclettata e la marcia per la pace. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Toscana celebra la festa della Repubblica

Si legge su rainews.it: Tante le iniziative oggi per celebrare la Festa della Repubblica. A Firenze alle 10 in piazza della Repubblica alzabandiera, poi corteo fino a piazza della Signoria per la cerimonia con la sindaca Fun ...

Festa della Repubblica, consegnate le onorificenze

Si legge su lanazione.it: Pisa, 2 giugno 2015 - Anche quest’anno la cerimonia per la Festa della Repubblica è stata improntata alla sobrietà, senza rinunciare ad alcuni momenti commemorativi. Le celebrazioni sono ...

Stazione di Pisa tricolore per Festa della Repubblica

Da ansa.it: Il prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica italiana, Rete ferroviaria italiana proietterà sulle facciate della stazione di Pisa i colori della bandiera italiana. Il tutto ...