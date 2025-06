Festa della Repubblica | a Palermo ripristinato il pennone di piazza Vittorio Veneto

In un gesto di rinascita e orgoglio, Palermo celebra la Festa della Repubblica con il ripristino del pennone di piazza Vittorio Veneto. Dopo l'atto vandalico che ne aveva minato il significato, il Tricolore torna a sventolare alto, simbolo di unità e libertà . Questo evento si inserisce in un trend più ampio di recupero dei valori civili, un richiamo alla responsabilità collettiva per difendere ciò che rappresenta la nostra identità . Non solo una bandiera, ma un messaggio forte e

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, è stato ripristinato il pennone di piazza Vittorio Veneto, per l'esposizione del Tricolore simbolo di unità e libertà della nostra democrazia. Dopo l'abbattimento vandalico dell'asta per l'esposizione del Tricolore avvenuto all'inizio del 2025.

