Festa della Repubblica a Palermo il prefetto | Espressione del pensiero è un diritto fondamentale

Oggi a Palermo si è celebrato il 79° anniversario della Repubblica Italiana, un momento che ci ricorda quanto sia fondamentale il diritto di espressione. Il prefetto Massimo ha sottolineato l’importanza di unire le voci dei cittadini in un contesto storico di sfide globali. La Vittoria alata, simbolo di libertà, ci invita a riflettere sulla forza delle nostre idee. In un'epoca in cui la comunicazione è più preziosa che mai, ogni parola conta!

Si sono svolte oggi a Palermo le manifestazioni celebrative in occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica italiana. La cerimonia è iniziata davanti al monumento rappresentativo della Libertà, raffigurante la “Vittoria alata”, in piazza Vittorio Veneto. Il prefetto Massimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Festa della Repubblica a Palermo, il prefetto: "Espressione del pensiero è un diritto fondamentale"

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

2 Giugno 2025 79° anniversario della Festa della Repubblica; 79° Anniversario Festa della Repubblica: ecco chi riceverà le onorificenze al Merito a Frosinone; La città si prepara alle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica: il programma; Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni del 2 giugno a Padova. 🔗Ne parlano su altre fonti

Festa della Repubblica a Palermo: celebrazioni tra memoria, musica e libertà di stampa

Da msn.com: Si sono svolte oggi a Palermo le celebrazioni per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Le manifestazioni si sono aperte con la cerimonia ufficiale in piazza Vittorio Veneto, ...

Schifani: “Celebriamo i valori della Repubblica, Sicilia presente a Roma”

msn.com scrive: PALERMO – “Il 2 giugno è una giornata profondamente simbolica per tutti gli italiani, un’occasione solenne in cui celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: la libertà, la democrazia, ...

Festa della Repubblica, il presidente Mattarella ai prefetti: "Momento di unità e concordia"

Segnala rainews.it: Il Capo dello Stato ha ricordato che "il libero voto del popolo italiano con la partecipazione, per la prima volta, delle donne, coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo" ...