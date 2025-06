Festa della Repubblica a Milano Sala in piazza Duomo | Bene il richiamo di Mattarella si sta perdendo il senso di responsabilità di ognuno

Milano festeggia con orgoglio il 79esimo anniversario della Repubblica, ma il richiamo del Presidente Mattarella non può passare inosservato: riscoprire il senso di responsabilità è fondamentale. In un'epoca in cui valori e impegno civico sembrano affievolirsi, questa festa rappresenta un'opportunità per riflettere sul nostro ruolo nella società. Celebrare la libertà significa anche assumersi le proprie responsabilità. Non perdiamo di vista ciò che ci unisce!

Milano, 2 giugno 2025 – Oggi è la Festa della Repubblica Italiana, che nacque il 2 giugno 1946, con il referendum a suffragio universale che sancì l'abolizione della monarchia in favore della Repubblica, segnando anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana. Si tratta del 79esimo anniversario e per l'occasione, come ogni anno, anche a Milano sono previste cerimonie istituzionali e iniziative. Viviamo in un'epoca storica “in cui la critica da tutti i punti di vista è diffusa, però sembra si stia perdendo un pò il senso della responsabilità di ognuno”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione delle celebrazioni, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento al richiamo alla responsabilità di ciascun cittadino venuto dal messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto in occasione dell'alzabandiera solenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Repubblica a Milano, Sala in piazza Duomo: “Bene il richiamo di Mattarella, si sta perdendo il senso di responsabilità di ognuno”

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Cosa riportano altre fonti

2 giugno 2025, tutti gli eventi in programma per la Festa della Repubblica; Palazzo Marino aperto al pubblico per la Festa della Repubblica 2025, con visite guidate e concerti; La Festa della Repubblica a Milano; Festa della Repubblica 2025 a Milano: la cerimonia ufficiale e gli eventi a Palazzo Marino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Festa della Repubblica a Milano, Sala in piazza Duomo: “Bene il richiamo di Mattarella, si sta perdendo il senso di responsabilità di ognuno”

Scrive ilgiorno.it: Alle 10 si è tenuto l’Alzabandiera alla presenza delle autorità cittadine. Per l’intera giornata, Palazzo Marino sarà aperto alle visite del pubblico e alle 18, nel Cortile d’Onore, i due concerti del ...

Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà”

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà” ...

Le celebrazioni a Roma e Milano, il concerto a Firenze e i musei gratis in tutta Italia per celebrare la 79esima Festa della Repubblica

tg24.sky.it scrive: Le celebrazioni a Roma e Milano, il concerto a Firenze e i musei gratis in tutta Italia per celebrare la 79esima Festa della Repubblica ...