Festa della Repubblica a Foggia 18 Onorificenze al Merito

Foggia celebra il 2 giugno con un tributo speciale: 18 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Questi cittadini, veri pilastri della comunità , hanno dimostrato un impegno straordinario nel promuovere valori fondamentali come solidarietà e cultura. In un'epoca in cui il senso di comunità è più importante che mai, le loro storie ci ricordano che ogni gesto conta. Scopri chi sono e lasciati ispirare dai loro esempi!

Sono 18 i cittadini residenti in provincia di Foggia insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal presidente della Repubblica. Oggi sono state consegnate in piazza Cavour, nell’ambito delle celebrazioni per il 2 giugno. Si tratta di personalità che si sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Festa della Repubblica, a Foggia 18 Onorificenze al Merito

