Festa della Repubblica a Falconara | consegnata la Costituzione dal sindaco ai neomaggiorenni

In un’Italia che celebra il 79esimo anniversario della sua Repubblica, Falconara Marittima ha riservato una giornata speciale ai neomaggiorenni. Il sindaco Stefania ha consegnato loro una copia della Costituzione, un gesto simbolico che rappresenta l’inizio di un viaggio nella responsabilità civica. In un’epoca in cui i giovani sono sempre più protagonisti del cambiamento, quale miglior momento per ricordare i valori fondamentali su cui si basa la nostra democrazia?

FALCONARA MARITTIMA – È stata la festa dei neomaggiorenni quella celebrata oggi, 2 giugno, per ricordare il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica. Come da tradizione i ragazzi che hanno appena raggiunto la maggiore età, residenti a Falconara, hanno ricevuto dal sindaco Stefania.

