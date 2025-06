Festa della Repubblica a Benevento | le foto e le parole dei protagonisti

La Festa della Repubblica a Benevento si è trasformata in un momento di riflessione profonda sulla "coesione sociale". Il Prefetto Rafaella Moscarella ha messo in luce l'importanza di unire le comunità, proprio mentre in Italia si discute sempre più di inclusione e solidarietà. Le immagini dei protagonisti, con sorrisi e impegno, raccontano una storia di unità e speranza. Scopri come il passato può ispirare un futuro condiviso!

Tempo di lettura: 6 minuti "Coesione sociale". Il Prefetto di Benevento Rafaella Moscarella ha voluto sottolineare questo valore civile, sociale e culturale nel suo discorso ufficiale per le celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, nel 79° anniversario, nella tradizionale cerimonia in piazza IV Novembre davanti al Monumento ai Caduti. In una giornata molto calda e assolata, che ha causato malori fortunatamente lievi per almeno tre persone durante la cerimonia, il momento più emozionate è stato senz'atro il dispiegamento di una immensa bandiera tricolore dal tetto del Palazzo del Governo grazie all'intervento di un reparto speciale dei Vigili del Fuoco, calatisi insieme al vessillo.

