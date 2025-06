Festa della Repubblica 26 nuovi cavalieri in provincia di Firenze

Il 2 giugno, Firenze festeggia il 79esimo anniversario della Repubblica con emozionanti celebrazioni. Tra le novitĂ , l'assegnazione del titolo di Cavalieri a 26 cittadini che si sono distinti per meriti straordinari. Un gesto che non solo onora il passato, ma incoraggia il presente a impegnarsi per un futuro migliore. Un momento che ci ricorda quanto sia importante il nostro contributo alla comunitĂ . Non perdere la magia di questa giornata!

FIRENZE – Oggi (2 giugno) avranno luogo a Firenze le celebrazioni per il 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le iniziative prenderanno il via alle 10 in piazza della Repubblica con la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza delle massime autorita? cittadine, civili e militari. Successivamente, il corteo si dirigera? verso piazza della Signoria. Sull’Arengario di Palazzo Vecchio, alle 10,30, si proseguira? la cerimonia, che si aprira? con il saluto della Ssndaca di Firenze, Sara Funaro, e con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica a cura del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

