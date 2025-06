Festa della Repubblica 2025 | su Rai 1 il concerto dal Quirinale

Il 2 giugno 2025, la Festa della Repubblica si celebra con un evento imperdibile: il concerto dal Quirinale, trasmesso su Rai 1. Un’occasione che non solo rende omaggio ai 79 anni di storia repubblicana, ma sottolinea anche l'importanza della cultura come pilastro della nostra identità . Con l'Orchestra del Teatro San Carlo, preparati a vivere un'esperienza musicale che unisce tradizione e modernità . Sintonizzati e lasciati coinvolgere!

Festa della Repubblica 2025, il concerto dal Quirinale: a che ora, orario, streaming, tv, canale, maestro, orchestra. Oggi, 2 giugno 2025, su Rai 1 in occasione della Festa della Repubblica di cui si celebra il 79° anniversario va in onda il tradizionale concerto dal Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale. Protagonisti l’Orchestra del Teatro San Carlo e il direttore Riccardo Frizza. Vediamo insieme tutte le informazioni. Musicisti, orchestra, maestro. ‘appuntamento si inserisce nella cornice di “Napoli Millenaria”, la rassegna che celebra i 2500 anni dalla fondazione della città , storico crocevia di culture e laboratorio del talento artistico, dalla quale parte anche il programma del concerto, che si estende dalla Scuola Napoletana alla tradizione musicale italiana reinterpretata con uno sguardo internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Festa della Repubblica 2025: su Rai 1 il concerto dal Quirinale

