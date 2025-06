Festa del 2 Giugno il vicesindaco di Forlì Bongiorno e i primi cittadini di Galeata e Predappio alla cerimonia a Roma

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica ha visto brillare i colori della nostra storia a Roma, con la partecipazione di Vincenzo Bongiorno, vicesindaco di Forlì, e dei primi cittadini di Galeata e Predappio. Questa celebrazione non è solo un momento di festa, ma un'opportunità per riflettere sull'importanza delle comunità locali nel costruire un futuro condiviso. Un'iniezione di orgoglio per il forlivese in un'epoca di cambiamenti e sfide.

Il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e i sindaci di Galeata e Predappio, Francesca Pondini e Roberto Canali, hanno partecipato alla cerimonia della Festa della Repubblica a Roma. Gli amministratori degli enti locali del forlivese sono intervenuti nell'ambito della delegazione nazionale.

