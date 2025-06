Festa del 2 giugno a Bologna Lepore condanna i massacri di Gaza | Dobbiamo ribellarci

Il 2 giugno a Bologna si è celebrata la festa della Repubblica, ma le parole del sindaco Matteo Lepore hanno sorpreso: una condanna forte ai massacri di Gaza, un richiamo alla ribellione contro l'indifferenza. In un contesto globale sempre più teso, la politica locale risuona come un eco delle sfide contemporanee. La partecipazione di tante persone evidenzia un desiderio collettivo di giustizia e cambiamento. Il futuro è nelle nostre mani: è tempo di agire!

Bologna, 2 giugno 2025 - Tanta gente stamattina in piazza Nettuno per celebrare la festa della Repubblica alla presenza del prefetto Enrico Ricci, il sindaco Matteo Lepore, il questore Antonio Sbordone, parlamentari e primi cittadini. Dopo la lettura del discorso del capo dello Stato da parte del prefetto in cui Sergio Mattarella auspica che le celebrazioni "siano momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica”, è Lepore a prendere la parola citando nel suo intervento sia i referendum dell’8 e 9 giugno sia il massacro di Gaza, in seguito al quale Comune e Regione Emilia-Romagna hanno interrotto i rapporti istituzionali col governo di Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa del 2 giugno a Bologna, Lepore condanna i massacri di Gaza: “Dobbiamo ribellarci”

