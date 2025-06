Festa a Bellaria-Igea Marina per la Repubblica e l' inaugurazione del nuovo porto

Bellaria Igea Marina ha celebrato la Festa della Repubblica con l'inaugurazione del nuovo porto canale, un evento che unisce tradizione e innovazione. Una serata densa di significato, dove il passato si mescola con le nuove opportunità per il turismo e il commercio. Questo nuovo approdo non è solo un simbolo di rinascita, ma rappresenta anche un passo verso un futuro più sostenibile e vivace per tutta la comunità !

Il porto canale di Bellaria Igea Marina è stato inaugurato nella sua nuova parte del versante Igeano, domenica 1 giugno, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica. Una serata dal significato profondo: due cerimonie che si sono unite intrecciando la memoria, il futuro e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Festa a Bellaria-Igea Marina per la Repubblica e l'inaugurazione del nuovo porto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Igea Marina per la festa del 2 giugno inaugura il nuovo tratto del porto canale; La borgata che danza 2025, il festival di strada di musiche tradizionali dell'Emilia Romagna; Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione; Bellaria Igea Marina. 33° Borgata che danza: grande soddisfazione per il Festival delle musiche e balli tradizionali, una festa per tutti!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione

Riporta msn.com: Il Maranello vince contro Bellaria Igea Marina e ottiene la promozione in Promozione, completando un percorso perfetto.

Il cuore della Repubblica batte sul nuovo Porto di Bellaria Igea Marina.

Scrive informazione.it: Domenica 1 giugno 2025, il porto canale di Bellaria Igea Marina sarà lo scenario di una grande serata di festa, per celebrare la Repubblica ed anche per inaugurare, in tale occasione, il nuovo tratto ...

A Bellaria-Igea Marina tre giorni di festa con "La Borgata che danza"

newsrimini.it scrive: Nel fine settimana a Bellaria Igea Marina è andata in scena la 33°edizione della “Borgata che Danza, Culture e Tradizioni”. Per tre giorni la Borgata Vecchia ha accolto lo storico Festival dedicato ...