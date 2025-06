Festa 2 giugno ad Ascoli tanti studenti alla cerimonia | il racconto

Il 2 giugno ad Ascoli Piceno si è celebrato il 79° anniversario della Repubblica Italiana, un momento che ha visto la partecipazione entusiasta di tanti studenti. La cerimonia, in Piazza Roma, ha reso omaggio ai Caduti con la deposizione di corone. Un gesto simbolico che non solo celebra il passato, ma coinvolge le nuove generazioni, accendendo in loro il senso di appartenenza e responsabilità verso il futuro della nostra nazione. Quale valore ha per te la Repubblica?

Ascoli, 2 giugno 2025 – Questa mattina, ad Ascoli Piceno, si è tenuta la cerimonia per il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. L’evento commemorativo ha avuto luogo in Piazza Roma dove, di fronte al monumento ai Caduti, sono state deposte corone in segno di omaggio. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, insieme a delegazioni di studenti provenienti dagli istituti scolastici superiori della provincia. Dopo la lettura del messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, protagonisti dell’iniziativa sono stati anche i giovani. Alcuni studenti del Liceo Scientifico "Rosetti" e del Liceo Classico "Leopardi" di San Benedetto del Tronto hanno condiviso riflessioni ispirate alle parole dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, tratte dal suo discorso di insediamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa 2 giugno ad Ascoli, tanti studenti alla cerimonia: il racconto

