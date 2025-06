Feroce aggressione a Roma picchiate e derubate tre donne perché trans | responsabile un gruppo di 10 italiani

A Roma, un'aggressione feroce ha colpito tre donne trans, derubate e picchiate da un gruppo di dieci italiani. Un episodio inquietante, avvenuto nel giorno dell'inaugurazione del Pride, che solleva interrogativi sul clima di intolleranza che ancora pervade la nostra società. Il video, che mescola risate e violenza, sottolinea l'urgenza di combattere l'odio e promuovere il rispetto. È tempo di far sentire la nostra voce!

Tre ragazze trans aggredite da un gruppo fuori da un locale romano. Il video tra risate e violenza. Silenzio e indignazione nel primo giorno del Pride. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Feroce aggressione a Roma, picchiate e derubate tre donne perché trans: responsabile un gruppo di 10 italiani

