fermiamo tra i giovani il dilagare degli smartphone

La crescente dipendenza dagli smartphone tra i giovani è un fenomeno allarmante. Oggi, il 70% dei bambini ha uno smartphone già a nove anni, e trascorrono oltre 30 ore settimanali online. Questa connessione virtuale ha superato le interazioni sociali dirette, alimentando un disamore per il contatto umano. È tempo di riflettere: possiamo davvero lasciare che la tecnologia prenda il sopravvento sulle relazioni? La sfida è riaccendere la magia del mondo reale!

A nove anni il 70 per cento dei bambini ha lo smartphone. Ragazzi connessi per oltre 30 ore a settimana, adolescenti in perenne contatto con i coetanei attraverso i social media che supera di gran lunga il rapporto fisico con loro. Di fronte a queste affermazioni si è diffusa una sorta di convinzione dell’ineluttabilità della situazione. È un po’ com’è successo per l’immigrazione. Si dice: è un fenomeno inarrestabile, si può provare a fare qualcosa ma certo andrà crescendo, dobbiamo accettarlo così com’è, e cavolate di questo tipo. Esattamente nello stesso modo ci si pone di fronte a questa invasione e pervasione degli strumenti digitali, smartphone o tablet che siano, fino a farsene una ragione in quanto realtà sociale non governabile. 🔗 Leggi su Panorama.it