Fermato dalla polizia In auto occultato un etto e mezzo di hashish

Un giovane di 24 anni è stato fermato dalla polizia a Pavia mentre trasportava oltre un etto e mezzo di hashish e cocaina. Questo episodio si inserisce nel crescente fenomeno dello spaccio nelle periferie delle città italiane, dove i traffici illegali stanno aumentando. La somma di duemila euro sequestrata evidenzia la gravità di una realtà che spesso rimane nascosta. È fondamentale rimanere vigili e informati su queste dinamiche per proteggere le nostre comunità.

È stato trovato in possesso di poco più di un etto e mezzo di hashish, 16 dosi di cocaina per quasi 10 grammi e una somma in contanti di circa duemila euro, sequestrati insieme alla droga in quanto ritenuti il guadagno dell'attività di spaccio. Il giovane, 24 anni, è stato fermato dalla polizia in via Fossarmato, alla periferia Nord-Est di Pavia, verso le tre di ieri, alla guida di un'auto. Al controllo ha insospettito gli agenti per il suo atteggiamento nervoso, che ha fatto scattare la perquisizione, nella quale è stata trovata la droga. Arrestato in flagranza, è stato trattenuto nella camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida e del giudizio per direttissima.

