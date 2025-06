Fermato col coltello nel borsello e denunciato dai carabinieri

Fermato con un coltello nel borsello a Caserta: un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza urbana e sull’aumento della criminalità. In un contesto in cui la percezione del pericolo è in crescita, questo intervento dei carabinieri rappresenta un segnale forte. È interessante notare come, in tempi di crisi, ci siano sempre più persone pronte a varcare il confine della legalità. La vigilanza è fondamentale!

Fermato col coltello nel borsello. E’ accaduto a Caserta nei giorni scorsi quando i carabinieri hanno denunciato un uomo per il possesso di armi o oggetti atti ad offendere. I militari, nel corso di un posto di controllo, hanno intercettato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Alla vista. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fermato col coltello nel borsello e denunciato dai carabinieri

Leggi anche Ubriaco con un coltello, scatena il panico al kebab: ferisce un dipendente, danneggia 4 scooter e viene fermato dai carabinieri - Un uomo ubriaco, armato di un coltello da cucina, ha seminato il panico in un kebabbaro di Verona, ferendo un dipendente e danneggiando quattro scooter.

Se ne parla anche su altri siti

Rimini, entra in tribunale con un coltello a serramanico: denunciato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gira con il coltello nel borsello. Perquisito e denunciato un 22enne

Secondo ilrestodelcarlino.it: Un giovane di 22 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato ... interno di un borsello di pelle indossato dal 22enne, hanno poi trovato un coltello multiuso ...

Sorpreso con una carabina e un coltello: 22enne denunciato

Segnala msn.com: A Novafeltria i carabinieri hanno fermato 104 veicoli, compresa l’auto sulla quale viaggiava il giovane con l’arsenale ...

In tribunale con il coltello: è il terzo ‘fermato’ in un mese

Come scrive umbria24.it: è stato denunciato per porto abusivo di armi quando si è presentato con un coltello a serramanico di 23 centimetri nel borsello. Bloccato ai controlli di sicurezza che si trovano agli ingressi degli ...