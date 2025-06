Fermato all' aeroporto di Barcellona il coinquilino ricercato per l' omicidio di Bologna

Fermato all'aeroporto di Barcellona il coinquilino ricercato per l'omicidio avvenuto a Bologna. Questo drammatico episodio è solo l'ultimo di una serie di crimini che scuotono le nostre città, riflettendo un trend allarmante di violenza e insicurezza. La figura del coinquilino, spesso percepita come fonte di sostegno e amicizia, si trasforma qui in un simbolo inquietante. Che cosa sta succedendo realmente nelle relazioni di convivenza?

E' stato fermato all'aeroporto di Barcellona l'uomo ricercato dalla Polizia dopo che questa mattina, due uomini sono stati trovati morti nell'appartamento di un palazzo di Piazza dell'Unità a Bologna. Si tratta del loro coinquilino, cittadino italiano 48enne nato in Venezuela che viveva con loro saltuariamente da ottobre. L'uomo è stato fermato all'aeroporto spagnolo in arrivo con un volo partito dal Marconi di Bologna. Le due vittime sono Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo che è stato sgozzato con un coltello mentre l'altro Luca Gombi, bolognese 50enne, è stato eviscerato con una ferita all'addome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fermato all'aeroporto di Barcellona il coinquilino ricercato per l'omicidio di Bologna

