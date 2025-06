Fermato all’aeroporto con 47 serpenti velenosi nascosti in un borsone | valgono oltre 25mila euro

Fermato all'aeroporto con 47 serpenti velenosi nel borsone: un arresto che fa riflettere! Questo episodio, che ha del clamoroso, mette in luce il preoccupante fenomeno del traffico di animali selvatici, un mercato fiorente che vale miliardi. La biodiversità è a rischio, e ogni gesto conta. Scopri come possiamo contribuire a proteggere le specie in pericolo e contrastare questa piaga globale. La natura ha bisogno di noi!

Un uomo è stato arrestato in India con 47 serpenti velenosi e altri rettili rari nascosti nel bagaglio. Il caso evidenzia ancora una volta l’allarme globale sul traffico illegale di animali selvatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fermato con 104 serpenti nascosti nei pantaloni, così aveva pensato di eludere la sicurezza

Riporta rainews.it: nascoste nei pantaloni e piene di serpenti. La polizia doganale, operativa nel porto di Futian, a Shenzhen, è riuscita a fermare il presunto contrabbandiere. L'uomo - ora accusato di aver violato ...