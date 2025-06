Fermana | settimana cruciale per la ristrutturazione del debito e trattativa con Tumas Group

Questa settimana segnerà un crocevia fondamentale per la Fermana, impegnata nella ristrutturazione del debito e nelle trattative con Tumas Group. Mentre il calcio italiano affronta sfide simili, la squadra marchigiana si trova a dover districarsi tra due percorsi apparentemente divergenti. L’esito di queste negoziazioni non sarà solo un passo verso la stabilità finanziaria, ma anche un segnale cruciale per il futuro del club e dell’intero sistema sportivo locale. Rimanete con noi per scoprire

Sarà decisiva questa prima decade di giugno e in particolare questa settimana per le sorti della Fermana chiamata a definire il proprio futuro viaggiando su quello che ormai è un autentico doppio binario. Due strade che viaggiano in apparenza separatamente ma vanno nella medesima direzione. Da un lato il debito da ristrutturare con l’omologa che dovrebbe aver avuto l’ok da parte del tribunale di Fermo e che quindi entro l’11 di giugno (60 giorni dalla data di presentazione della richiesta) dovrebbe essere effettivo. A quel punto inizieranno i pagamenti: altri 60 giorni di tempo per effettuare quelli una tantum (per un ammontare totale tra i 700 e le 800 mila euro) per i quali la società ha sempre detto di avere tutte le coperture finanziarie a posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: settimana cruciale per la ristrutturazione del debito e trattativa con Tumas Group

Approfondimenti da altre fonti

Fermana: settimana cruciale per la ristrutturazione del debito e trattativa con Tumas Group; Fermana: incontri decisivi con Tumas Group per il futuro del club; Futuro della Fermana: incontro cruciale con Tumas Group e Tum Invest; Fermana: verso l'accordo con gli imprenditori italo-maltese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fermana: settimana cruciale per la ristrutturazione del debito e trattativa con Tumas Group

Riporta ilrestodelcarlino.it: La Fermana affronta una settimana decisiva per il futuro finanziario e la trattativa con il gruppo italo-maltese Tumas.

Fermana: incontri decisivi con Tumas Group per il futuro del club

Scrive msn.com: Settimana cruciale per Fermana: incontri con Tumas Group e Tum Invest per definire il futuro societario e la ristrutturazione del debito.

Futuro della Fermana: incontro cruciale con Tumas Group e Tum Invest

Da msn.com: Atteso incontro a Fermo per il futuro della Fermana con Tumas Group e Tum Invest. Focus su strutture e debito.