Ferie non godute docenti precari | la Cassazione riconosce l’indennità sostitutiva NOTA e ORDINANZA

La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo: i docenti precari hanno diritto a un’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Con l’ordinanza n. 11968, si sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore educativo, un tema sempre più attuale in un contesto di precarietà crescente. Questa decisione potrebbe aprire la strada a nuove forme di protezione per chi si dedica all'istruzione, a beneficio di tutti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha stabilito un principio chiave a favore dei docenti a tempo determinato: se le ferie maturate non vengono fruite, spetta loro l’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averli formalmente invitati a usufruirne, specificando le conseguenze in caso . Ferie non godute docenti precari: la Cassazione riconosce l’indennità sostitutiva NOTA e ORDINANZA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche C&P su ferie non godute, 250 condanne in primi 4 mesi risarcimenti per oltre 2 mln euro - Nei primi quattro mesi del 2025, la pubblica amministrazione italiana registra un pesante bilancio: 250 condanne per ferie non godute, con risarcimenti superiori a 2 milioni di euro.

