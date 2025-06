Ferie docenti precari gli insegnanti a termine hanno diritto all’indennità per il periodo non goduto Cosa ha deciso la Corte di Cassazione

La recente decisione della Corte di Cassazione segna un passo importante per i docenti precari: ora hanno diritto a ricevere un'indennità per le ferie non godute. Questo riconoscimento non solo migliora la loro condizione lavorativa, ma sottolinea anche l'importanza dei diritti degli insegnanti nel contesto educativo italiano. Un'opportunità da non perdere per garantire una maggiore equità nel settore scolastico! Non lasciare che l'assenza di ferie diventi un problema.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha stabilito un principio fondamentale per i docenti a tempo determinato: hanno diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo che il datore di lavoro dimostri di averli formalmente invitati a fruirne con espresso avviso delle conseguenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

I prof precari vanno invitati esplicitamente a usufruire delle ferie

Riporta ilsole24ore.com: Per la Suprema corte il datore di lavoro deve informare in modo accurato il docente che se non usa i giorni di riposo rischia di perderli ...

Quanti giorni di ferie spettano agli insegnanti precari? Facciamo chiarezza

Secondo tecnicadellascuola.it: Docenti a tempo determinato I docenti con contratto a tempo determinato maturano le ferie in base ai giorni di servizio prestati, con un calcolo di 2,5 giorni di ferie ogni 30 giorni di servizio.

Ferie non fruite per i supplenti: vittoria legale Uil Scuola Trapani contro il Ministero

Riporta marsalalive.it: Il Tribunale condanna il Ministero. Riconosciuta l’indennità a chi ha contratto al 30 giugno. Adesioni entro il 20 giugno ...