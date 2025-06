Femminicidio Martina il GIP avellinese Amodeo incastra Tucci

La recente ordinanza del GIP Stefania Amodeo ha scosso Avellino e l'intera nazione, portando alla luce un tragico caso di femminicidio che riaccende il dibattito sulla sicurezza delle donne. Alessio Tucci, diciannovenne accusato dell’omicidio di Martina Carbonaro, rappresenta purtroppo una realtà drammatica: quella di una violenza che continua a mietere vittime tra i giovani. È fondamentale affrontare con urgenza questo fenomeno, per garantire un futuro più sicuro.

E' avellinese la giudice del Tribunale di Napoli Nord che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci, il diciannovenne accusato d ell'omicidio di Martina Carbonaro, 14 anni. Si tratta del GIP Stefania Amodeo, firmataria dell'ordinanza dalla quale emerge una ricostruzione dei fatti che si discosta in parte dalla versione inizialmente fornita dal ragazzo. Martina sarebbe morta dopo una lunga agonia: colpita ripetutamente alla testa con una pietra, il suo corpo è stato poi nascosto sotto calcinacci, all'interno di un edificio abbandonato a Frattamaggiore.

Leggi anche Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

