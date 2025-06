Femminicidio Martina Carbonaro Alessio Tucci trasferito da Poggioreale in un altro carcere

Il tragico caso di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di femminicidio, scuote l'Italia, riaccendendo il dibattito sulla violenza di genere e sull'urgenza di proteggere le giovani vite. Alessio Tucci, il suo ex fidanzato reo confesso, è stato trasferito in un nuovo carcere, un passo che suscita interrogativi sulla giustizia e sulla prevenzione. Perché queste storie non devono ripetersi: è ora di agire per fermare la spirale della violenza.

Alessio Tucci, il 18enne reo confesso fermato per l'assassinio dell'ex fidanzata, la 14enne Martina Carbonaro, è stato trasferito dal carcere di Poggioreale ad un'altra struttura della Campania. A confermarlo a LaPresse è stato il legale del giovane, l'avvocato Mario Mangazzo, che aveva chiesto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci trasferito da Poggioreale in un altro carcere

Leggi anche Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci trasferito in un altro carcere a scopo precauzionale

