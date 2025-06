Femminicidio di Martina Carbonaro il GIP avellinese convalida il fermo per Alessio Tucci

Il recente femminicidio di Martina Carbonaro ha scosso l'opinione pubblica, riportando in primo piano un fenomeno tragicamente attuale: la violenza di genere. La convalida del fermo per Alessio Tucci segna un passo importante nella giustizia, ma ci invita a riflettere su quanti giovani siano ancora vittime di dinamiche tossiche. È fondamentale affrontare il tema dell'educazione al rispetto e della prevenzione, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

È avellinese la giudice del Tribunale di Napoli Nord che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci, il diciannovenne accusato dell'omicidio di Martina Carbonaro, 14 anni. Una ricostruzione che smentisce la prima versione Nell'ordinanza firmata dal.

Leggi anche Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

