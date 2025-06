Fedez e Clara Soccini sui social impazza il gossip | Stanno insieme?

Fedez e Clara Soccini: un duo musicale o una nuova coppia del cuore? I social sono in fermento dopo il lancio del singolo "Scelte stupide", che ha riacceso i gossip sulle loro vite private. In un'epoca in cui l'amore e la musica si intrecciano sempre di più, il fascino di questi due artisti potrebbe dar vita a una storia romantica che affascina fan e media. Rimanete sintonizzati, perché le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo!

Milano, 2 giugno 2025 – Solo un featuring o qualcosa di più? Sui social impazzano i rumors di gossip su Fedez e Clara Soccini. I due cantanti (35 anni lui, 25 lei) nelle scorse settimane hanno lanciato il singolo “Scelte stupide”. L’uscita del brano sembrava aver messo fine alle insistente voci di un avvicinamento tra i due cantanti lombardi (Fedez è nato a Rozzano, nel Milanese, Clara è di origini varesine): i frequenti avvistamenti erano dunque dovuti solo a una collaborazione musicale dei due artisti, che si sono incrociati sul palco del Festival di Sanremo 2025. Col passare del tempo, però, le indiscrezioni sono tornate a farsi sentire, anche per la complicità dentro e fuori dal palco che si è instaurata tra i cantanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fedez e Clara Soccini, sui social impazza il gossip: “Stanno insieme?”

Leggi anche Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

