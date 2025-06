Fedele parla di Allegri | Era in parola con De Laurentiis Poi però …

Enrico Fedele svela retroscena intriganti sul calciomercato: Massimiliano Allegri ha preferito il Milan, nonostante le trattative indicate con De Laurentiis. Questo colpo di scena evidenzia come le strategie delle squadre si intreccino in un continuo gioco di alleanze e rivalità. Nel calcio moderno, dove ogni decisione è cruciale, la scelta di Allegri potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri. Sarà davvero la chiave per tornare al vertice?

Il giornalista Enrico Fedele ha parlato di Massimiliano Allegri, che ha scelto il Milan nonostante si parlasse di un accordo con il Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fedele parla di Allegri: “Era in parola con De Laurentiis. Poi però …”

