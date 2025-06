Fed Cup Italia senza big contro gli USA!

Martedì sarà un giorno cruciale per il tennis italiano: Corrado Barazzuti svelerà le quattro azzurre pronte a sfidare gli USA nella Fed Cup. Senza le big, il mix di talenti emergenti come Camila Giorgi e Alice Matteucci potrebbe rivelarsi una mossa audace e strategica. In un momento in cui il tennis femminile è in continua evoluzione, queste giovani atlete potrebbero sorprendere il mondo, dando inizio a una nuova era di successi!

Martedì Corrado Barazzuti ufficializzerà i nomi delle 4 azzurre che saranno convocate per il primo turno della Fed Cup 2014, in programma contro gli Usa, a Cleveland, l'8 e il 9 Febbraio: a sorpresa le convocate dovrebbero essere Camila Giorgi, Karin Knapp, Nastassja Burnett e Alice Matteucci. Per la Giorgi e per la Matteucci si tratterebbe della prima convocazione in assoluto in maglia azzurra. Le "big" Sara Errani, Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, avrebbero chiesto infatti di essere esentate dalla trasferta a stelle e strisce: il calendario del circuito WTA sarebbe la causa principale della loro scelta.

