FC 25 | svelate tutte le ricompense del nuovo Pass della Stagione 8

Con l'arrivo della Stagione 8 di Ultimate Team, che inizierà giovedì 5 giugno, EA SPORTS introduce un nuovo Premium Pass e aggiorna anche le Evoluzioni PlayStyle+. I requisiti per utilizzare le carte Evoluzione cambiano: nel pass standard (gratuito) saranno ammessi giocatori con massimo 95 di overall, fino a 9 PlayStyle e massimo 3 PlayStyle+. Chi invece sfrutta il Premium Pass potrà evolvere giocatori fino a 96 di overall, sempre con 9 PlayStyle e massimo 3 PlayStyle+. Inoltre, grazie al Season Finale Update, ogni oggetto giocatore in Ultimate Team potrà ora avere fino a 5 PlayStyle+. Non tutti i giocatori raggiungeranno questo numero, ma 5 rappresenta il nuovo limite massimo.