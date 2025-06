Fatti di favole | a Massafra tre giorni di libri laboratori e giochi

Preparati a immergerti in un mondo incantato a Massafra! Dal 5 al 7 giugno, "Tre giorni da favola" trasformerà la città in un palcoscenico di libri, laboratori e giochi dedicati alle fiabe e alle tradizioni popolari. Con ospiti come Piero Dorfles, l'evento promette di affascinare grandi e piccini. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la magia delle storie in un'epoca che sempre più cerca il ritorno ai valori del passato.

Dal 5 al 7 giugno Le belle città Aps organizza una rassegna multidisciplinare che esplora il mondo delle fiabe e delle tradizioni popolari. Tra gli ospiti Piero Dorfles. L'iniziativa è gratuita e rientra nel progetto vincitore del bando Cepell Tre giorni da favola, è il caso di dire. Dal 5 al 7 giugno Le belle città APS ha organizzato a Massafra una rassegna multidisciplinare che prevede incontri con gli autori, laboratori didattici, musica, letture, narrazioni orali e giochi. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Fatti di favole" (vincitore del bando Cepell 2023) e coniugherà diversi linguaggi e forme artistiche nel segno della passione per la lettura, esplorando il mondo della fiaba, della favola e della tradizione popolare.

