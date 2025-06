Fatale il calcio di un cavallo per un 39enne | stava lavorando in un' azienda agricola

Una tragedia sul lavoro scuote il mondo agricolo: un uomo di 39 anni, originario dell'India, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un cavallo mentre lavorava in una tenuta. Questo drammatico incidente mette in luce la crescente attenzione sulla sicurezza nelle aziende agricole, un settore cruciale che spesso passa inosservato. La salute e la sicurezza dei lavoratori devono diventare una prioritĂ per garantire un futuro piĂą sicuro e responsabile.

Stava lavorando in una tenuta agricola nei pressi di Massa d’Albe, nell’Aquilano, quando sarebbe staro raggiunto dal calcio di un cavallo. L’uomo, un 39enne originario dell’India, ma residente nella Marsica, è morto in ospedale. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. Ricevi le notizie de. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Fatale il calcio di un cavallo per un 39enne: stava lavorando in un'azienda agricola

