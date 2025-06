Farmacie di turno a Verona aperte oggi 02 giugno 2025

Sei a Verona e hai bisogno di una farmacia di turno? Oggi, 2 giugno 2025, puoi contare su diverse opzioni! Scopri la Farmacia Ceccherelli o la Farmacia S. Anastasia, pronte ad aiutarti. In un periodo in cui la salute è al centro delle nostre vite, conoscere i punti di riferimento è fondamentale. Non lasciare che un imprevisto ti colga di sorpresa: trova la farmacia più vicina e assicurati il benessere che meriti!

Cerchi una farmacia di turno aperta a Verona? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Verona: Farmacia Ceccherelli. V. Pisano,51 tel. +39 0458403800 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Anastasia. V. Massalongo,3C tel. +39 0458002787 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Marco. V. Gramsci,6 tel. +39 045566577 CHIAMA INDICAZIONI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Verona aperte oggi, 02 giugno 2025

