farmacie di turno a venezia aperte oggi 02 giugno 2025

Se ti trovi a Venezia il 2 giugno 2025 e hai bisogno di una farmacia, non preoccuparti! In città ci sono diverse opzioni aperte per garantirti assistenza. Scopri la Farmacia Alla Fama o la storica Antica S. Fosca: due luoghi dove tradizione e servizio si uniscono. È il momento perfetto per ricordare quanto sia importante prendersi cura della propria salute, anche in vacanza! Trova la tua farmacia di fiducia e resta sereno.

Cerchi una farmacia di turno aperta a Venezia? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Venezia: Farmacia Alla Fama. Campo SS. Apostoli,4437 tel. +39 0415224239 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Antica S. Fosca. Cannaregio,2233A tel. +39 041720600 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Checchia Anconeta. Cannaregio,1825 tel. +39 041720622 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Lucia. Stazione S. Lucia,122E tel. +39 041716332 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Polito. V. Garibaldi,1792 tel. +39 0415224015 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Alla Fede. Dorsoduro,1053 tel. +39 0415220840 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Ca' Bianca.

