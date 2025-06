Farmacie di turno a Padova aperte oggi 02 giugno 2025

Hai bisogno di un farmaco urgente o di un consiglio medico? Oggi, 2 giugno 2025, le farmacie di turno a Padova sono pronte ad aiutarti! Scopri la Farmacia Ciamician in V. Monte Ceva, 5, oppure la Farmacia Fornasieri in V. San Francesco, 157. Con l'aumento della domanda di servizi sanitari rapidi, sapere dove trovare assistenza è fondamentale. Non lasciare che il malessere ti fermi: fatti trovare pronto!

Cerchi una farmacia di turno aperta a Padova? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Padova: Farmacia Ciamician. V. Monte Ceva,5 tel. +39 049620845 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Fornasieri. V. San Francesco,157 tel. +39 049666325 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Guizza. V. Guizza,200 tel. +39 049 684355 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Maggioni "Nuova". V. G. Reni,94 tel. +39 049605071 CHIAMA INDICAZIONI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Padova aperte oggi, 02 giugno 2025

