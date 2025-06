Famiglie in cammino L’emozione dei senesi per la prima volta con Papa Leone

Il Giubileo delle famiglie ha trasformato Roma in un palcoscenico di emozioni, unendo generazioni in un cammino di fede e speranza. I senesi, con Papa Leone alla guida, hanno portato il calore della loro tradizione in questa celebrazione unica. In un'epoca dove la connessione familiare è più importante che mai, questo evento ci ricorda l'importanza delle radici e della comunità. La storia continua a scriversi, un passo alla volta.

Siena, 2 giugno 2025 – Giubileo delle famiglie: da Siena e Montepulciano a Roma, un cammino di fede, speranza e unità. Domenica primo giugno, la città eterna si è fatta ancora una volta cuore pulsante della cristianità, accogliendo migliaia di pellegrini per il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. Tra questi, duecento fedeli provenienti dalle diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza hanno vissuto una giornata intensa, di spiritualità e comunione, testimoniando il volto più autentico e solidale della Chiesa: quello familiare. Il pellegrinaggio, nato dal desiderio di vivere in pienezza l’esperienza giubilare, si è trasformato in una vera celebrazione della vita quotidiana, fatta di relazioni, affetti, generazioni che si incontrano e si sostengono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglie in cammino. L’emozione dei senesi per la prima volta con Papa Leone

