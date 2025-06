Fagnano Olona getta liquido infiammabile contro il barista che non gli serve da bere

Un episodio choc a Fagnano Olona, dove un uomo ha scatenato la sua furia contro un barista che si è rifiutato di servirgli alcol. La violenza, purtroppo in crescita nei luoghi pubblici, evidenzia un problema sociale più ampio: il rapporto conflittuale con l'alcol e le sue conseguenze. Questo inquietante fatto ci invita a riflettere sull'importanza di garantire sicurezza e rispetto in ogni ambiente. Un bar dovrebbe essere un luogo di convivialità, non di paura.

Fagnano Olona (Varese) – Ha lanciato del liquido infiammabile contro il barista che si è rifiutato di servirgli da bere e gli ha dato fuoco. La violenta aggressione è avvenuta poco prima delle 14 di oggi in un locale di via Marconi a Fagnano Olona, in provincia di Varese. La vittima, un 40enne di nazionalità cinese, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. L'aggressore nel frattempo si è dato alla fuga. Si tratta comunque di un volto noto alle forze di polizia del territorio, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sarebbero già sulle sue tracce.

