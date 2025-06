Fagnano Olona dà fuoco al barista che non gli serve da bere

Un episodio agghiacciante a Fagnano Olona scuote il nostro concetto di convivialità. Un uomo ha dato fuoco a un barista perché si è rifiutato di servirgli da bere, un gesto che mette in luce quanto la frustrazione possa trasformarsi in violenza. Questo fatto non è solo un crimine isolato, ma è emblematico di un clima sociale sempre più teso. Come reagiamo davanti a un mondo in cui la tolleranza sembra svanire?

Fagnano Olona (Varese) – Ha lanciato del liquido infiammabile contro il barista che si è rifiutato di servirgli da bere e gli ha dato fuoco. La violenta aggressione è avvenuta poco prima delle 14 di oggi in un locale di via Marconi a Fagnano Olona, in provincia di Varese. La vittima, un 40enne di nazionalità cinese, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. L'aggressore nel frattempo si è dato alla fuga. Si tratta comunque di un volto noto alle forze di polizia del territorio, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sarebbero già sulle sue tracce.

