Facoltà di medicina Castorina | Scommessa che riguarda tutti sia simbolo di sinergia istituzionale

La facoltà di medicina Castorina rappresenta una scommessa cruciale per la salute e il futuro della Calabria. Un tavolo tecnico che riunisce istituzioni locali e università segna un passo verso un'alleanza strategica, fondamentale in un momento storico in cui il potenziamento dei servizi sanitari è una priorità. Sarà interessante osservare come questa sinergia possa influenzare il panorama della formazione medica e migliorare l'assistenza sanitaria nella regione.

"Il tavolo tecnico che recentemente ha visto coinvolti il nostro sindaco Giuseppe Falcomatà insieme al delegato Giovanni Latella, la Città metropolitana di Reggio Calabria con Carmelo Versace, l'Università Mediterranea e quella di Catanzaro, il Gom, l'ordine dei medici, la Regione Calabria e l'on.

