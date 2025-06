Fabregas Inter si complica la pista | il motivo e spuntano due alternativa

La corsa per la panchina dell'Inter si complica: Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, potrebbe essere in corsa per sostituire Simone Inzaghi. Ma non è solo lui a farsi avanti; due alternative intriganti sono emerse. In un momento in cui il calcio italiano si sta reinventando, la scelta del prossimo tecnico nerazzurro potrebbe segnare un nuovo inizio. Curiosi di scoprire chi potrebbe portare l’Inter verso nuove vittorie?

Fabregas Inter, le ultime sul futuro dell’allenatore del Como che potrebbe sostituire Simone Inzaghi in nerazzurro. Tutti i dettagli. L’edizione odierna del Corriere della Sera  ha fatto il punto sulla situazione per la panchina dell’ Inter  in caso di addio di Simone Inzaghi. FABREGAS- INTER  –  «Non c’è dubbio che anche l’Inter deve attivare subito un piano B in caso di partenza di Inzaghi. A venti chilometri da Appiano c’è il laboratorio di Fabregas, che è anche socio del Como. Il catalano ha ascoltato Lipsia, Bayer e Roma e ha lasciato che fosse il suo club a dire di no. Ma l’Inter è un’altra cosa, anche se Fabregas in riva al lago è abituato anche a intervenire molto sul mercato: è insomma un profilo ambizioso, innovativo, ma anche «impegnativo» considerato che l’Inter non verrĂ ricostruita dalle fondamenta, perchĂ© le rivoluzioni costano e non sai mai davvero dove ti possono condurre». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Inter, si complica la pista: il motivo e spuntano due alternativa

CM.com – Fabregas: "Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell'Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità " | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

