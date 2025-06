Fabio Poli si ricrede | Bravo Italiano Bologna ora gioca da grande squadra

Fabio Poli cambia idea e riconosce il valore del lavoro di Italiano: il Bologna sta crescendo e gioca da grande squadra! In un contesto di serie A sempre più competitivo, le parole di Poli evidenziano l'importanza dell'adattamento e della fiducia nel processo di crescita. Questo dietrofront non solo fa riflettere sui rapidi cambiamenti nel calcio, ma lascia anche intravedere un futuro luminoso per i rossoblù. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Fabio Poli a novembre, in un’intervista al nostro giornale: "La proposta di gioco di Italiano non mi convince, oggi non vedo la qualità di gioco che vedevo con Motta. Se il Bologna vuole competere con le grandi dovrà alzare di parecchio il livello delle sue prestazioni". Fabio Poli oggi, a sei mesi di distanza da quella bocciatura: "Quel mio giudizio si è rivelato sbagliato, chiedo scusa a Italiano. Ma da tifoso del Bologna sono ben felice di essermi dovuto ricredere". Poli era così quando giocava e oggi che ha 62 anni non è cambiato di una virgola. Un istintivo, un cuore puro, uno che se pensa una cosa, per quanto scomoda, la esprime senza scorciatoie diplomatiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabio Poli si ricrede: "Bravo Italiano, Bologna ora gioca da grande squadra"

