Fabio Granata | Gravissimo il Decreto Sicurezza Si legittima il regime

Fabio Granata lancia un allarme sul Decreto Sicurezza approvato dal Governo Meloni, definendolo una "svolta repressiva" che minaccia i fondamenti democratici. In un contesto globale in cui la libertà è sempre più a rischio, questa legge potrebbe legittimare regimi autoritari. È fondamentale riflettere su come le misure contro la criminalità possano tradursi in un attacco ai diritti civili. La democrazia merita di essere difesa, ogni giorno.

Fabio Granata, esponente di spicco del Movimento Indipendenza, esprime forte preoccupazione per l’approvazione del Decreto Sicurezza, promosso dal Governo Meloni e recentemente approvato dal Parlamento. In una nota, il movimento denuncia quella che definisce “una svolta repressiva e pericolosa per la democrazia”. Fabio Granata  ha definito il decreto “di inaudita gravità ”, in particolare per due aspetti: l’inasprimento delle pene contro le manifestazioni di protesta – soprattutto contro le Grandi Opere come il Ponte sullo Stretto – e le modifiche alla gestione dei Servizi Segreti. Granata sottolinea come, sebbene sia stato eliminato l’obbligo per Università e Pubbliche Amministrazioni di fornire informazioni personali ai Servizi (inizialmente previsto dall’art. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fabio Granata: “Gravissimo il Decreto Sicurezza. Si legittima il regime”

